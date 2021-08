„Brutales Gewurschtel“: Kritik nach „Speed-Farce“

Schubert-Vorwürfe nach Bouldern

Auf den Bouldern hatte der Iberer wie alle anderen seine Schwierigkeiten, nur der letztlich zweitplatzierte Nathaniel Coleman erreichte am zweiten Boulder ein Top. Am dritten gelang das niemand, am ersten bis auf Gines Lopes hingegen allen. Wäre Schubert am zweiten Boulder nicht zweimal knapp am Top gescheitert, wäre er als Zweiter statt als Siebenter in den Vorstieg gegangen und hätte dann wohl Gold geholt. „Das ist das, was ich mir vor dem Vorstieg vorgeworfen habe“, erklärte Schubert.