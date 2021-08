Sie wollte die Scheidung, er stach mit Messer zu

Ein 52 Jahre alter Syrer muss sich am Freitag in Wien vor Gericht verantworten - wegen Mordes an seiner Ehefrau. Die 45-Jährige hatte sich von ihrem Mann scheiden lassen wollen, was der Angeklagte aber offenbar nicht akzeptierte. Im Zuge eines neuerlichen Streits griff der 52-Jährige Anfang Februar in der Wohnung der Eheleute im Bezirk Favoriten zum Messer und stach mehrfach zu.