Die Geschichte des Eisernen Vorhangs erradeln

10.400 Kilometer lang ist der Euro Velo 13, auch Iron Curtain Trail genannt. Von Finnland bis zum Schwarzen Meer führt er quer durch Europa – und erinnert an die ehemalige Grenze zwischen West und Ost. Die internationale Auszeichnung „beste Radroute Europas“ ging heuer im Rahmen der Rad- und Wanderurlaubsmesse „Fiets en Wandelbeurs“ in den Niederlanden an den 400 Kilometer langen Abschnitt des Iron Curtain Trails von Gmünd bis Bratislava. Von der Qualität des Angebotes für Pedalritter überzeugten sich kürzlich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger: „Niederösterreich ist ein Radparadies und soll zur Top-Rad-Destination im Herzen Europas werden, da sind sich alle einig.“