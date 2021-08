Dadic: Toller Speerwurf - aber wohl keine Medaille

Mayr warf 44,95 Meter

Verena Mayr kam in derselben Speerwurf-Gruppe als Vierte auf eine Weite von 44,95, womit sie derzeit 5315 Punkte aufweist. Weiter als Ivona Dadic warf in dieser Gruppe nur Olympiasiegerin Nafissatou Thiam mit 54,58 m, damit kämpft sie auch in Tokio um Gold. Die anderen heißen Medaillen-Anwärterinnen sind Noor Vidts (Bel/Speer 41,80) und Anouk Vetter, die aber erst in der B-Gruppe wirft.