Simone Biles - Bronze trotz Drama um tote Tante!

Doch was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand wusste: Das Herz von Simone Biles war gebrochen, von Trauer erfüllt. Denn nur kurz vor dem „Comeback“ war ihre Tante völlig unerwartet verstorben! „Vor zwei Tagen habe ich gleich nach dem Aufwachen [davon] erfahren […]“, so Biles. So fern der Heimat blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Eltern zu telefonieren, „es gibt nichts, was ich von hier aus tun könnte!“ Sie versprach aber, die Woche in Tokio noch fertig zu machen, heimzufliegen und dann mit der Familie gemeinsam zu trauern …