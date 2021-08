„Mussten auch junge Patienten sterben sehen“

3. Die Impfungen haben noch immer nur eine Notfallzulassung von der EMA und sind daher gefährlich.

In der EU gibt es keine „Notfallzulassungen“, nur in den USA. „Wir erteilen eine konditionelle Zulassung. Hierfür braucht es schon klare Daten, die zeigen, dass die Nutzen höher sind als die Kosten - dass die Impfung wirkt, und dass keine schwerwiegenden Nebenwirkungen bestehen.“ Die volle Zulassung fehle lediglich deswegen, weil man zu dem Zeitpunkt noch keine Daten über Jahre hinweg haben konnte. „Das wollte aber auch so gut wie niemand“, meint Zeitlinger. „Wir wollten ja den Impfstoff schnell haben und haben am Ende um jeden Tag diskutiert.“ Die konditionellen Zulassungen heißen also einzig: Man muss nach einem Jahr nochmals Daten nachliefern, sonst gehen sie wieder verloren. Sie werden außerdem sehr bald in „normale“ Zulassungen umgewandelt.