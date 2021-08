Corona-Kurzarbeit wieder deutlich rückläufig

NEOS sehen „Bremsblock für Arbeitsplätze“

Nach Ansicht von NEOS-Sozial- und Wirtschaftssprecher Gerald Loacker hat die Regierung den richtigen Zeitpunkt zum Auslaufenlassen der Kurzarbeit verpasst. „Das Modell der Kurzarbeit hatte seine Richtigkeit, gerade am Anfang der Covid-Krise und während der Lockdowns“, sagte Loacker in einer Aussendung. Jetzt erweise sie sich aber gerade im Tourismus und im Handel als „Bremsblock für Arbeitsplätze und Konjunktur“. In der Hotellerie würden in den Bundesländern dringend Arbeitskräfte gesucht, während in der Stadthotellerie Menschen noch in Kurzarbeit seien. Loacker verlangt von Minister Kocher deshalb, die Kurzarbeit auslaufen zu lassen.