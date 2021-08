Alpinisten nach Sturz in Gletscherspalte gerettet

Schock für zwei Alpinisten am Dienstagvormittag am Großvenediger im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol: Ersten Informationen zufolge stürzte das Duo - ein Mann und eine Frau - in eine Gletscherspalte. Kurz vor Mittag konnten die beiden von den Einsatzkräften geborgen werden.