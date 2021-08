Sprinter-König Jacobs: Jetzt spricht seine „Hexe“

„Ein Cent“

Was den Anteil an der Goldmedaille betrifft, misst sich die im Alter von acht Jahren nach Italien gezogene Nicole keine geringe Rolle zu. „Ich bin ein bisschen eine Hexe. Was ich sage, wird wahr. Deshalb will Marcell immer eine Prognose von mir vor den Rennen. Vor einer Woche fand ich zweimal einen Cent, ich sah das als Zeichen: Er wird Erster sein in Tokio. Als ich ihm das erzählt hatte, meinte er: ‘Jaja, ein Cent‘. Ich hatte aber recht. Ich bin seine Hexe. Das heißt: Mindestens die Hälfte des Goldes gehört mir. Sein Mental-Coach sagte, dass die Harmonie in der Familie in manchen Situationen den Unterschied ausmacht. In diesem Fall muss ich sagen: Ich begleite ihn überall hin, höre ihm zu, ich helfe ihm und sorge dafür, dass er sich wohlfühlt. Am Ende des Tages ist es sein Beruf, der uns ernährt.“