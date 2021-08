Italiener Jacobs ist der Nachfolger von Usain Bolt

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs hat das Sprint-Spektakel über 100 Meter bei den Olympischen Spielen für sich entscheiden und Gold geholt! Damit ist er der Nachfolger von Superstar Usain Bolt. Der Jamaikaner hatte 2008 in Peking, 2012 in London und 2016 in Rio jeweils Gold über die 100 und 200 Meter gewonnen.