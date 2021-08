Mieter kämpft gegen nächtliche „Vampire“

Die MA22 (Umwelt) widmet sich Fledermäusen und wo sie in der Stadt zu finden sind. In einer Wohnung in der Eslarngasse im 3. Bezirk etwa. Herbert Kraft bekommt jeden Abend ungebetenen Besuch von einer „Vampir“-Schar (wobei heimische Arten kein Blut saugen). Rat von Wiener Wohnen: „Fenster zu!“, selbst bei Gluthitze.