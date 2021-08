Bachmann: Kabinenbesuch von Legende Elton John

Hätte ihm jemand seinen Weg prophezeit, „hätte ich am 1. Jänner laut gelacht“, so der Goalie im „kicker“-Interview. „Ich habe zwar immer gewusst, dass ich meine Chance nutzen würde, aber ich musste lange warten.“ Dass er nun die österreichische Nummer 1 ist, sieht Bachmann als Honorierung seiner Leistungen. „Mit dem Aufstieg in die Premier League, in der ich jetzt der erste österreichische Torwart seit knapp 20 Jahren bin (seit Jürgen Macho 2002/03 bei Sunderland, Anm.), und der Situation meiner Konkurrenten, hatte ich darauf gehofft.“