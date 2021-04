ÖFB-Keeper Bachmann steigt in Premier League auf

Vom Sprung in die höchste englische Liga darf auch noch Barnsley träumen. Der Verein des früheren LASK-Trainers Valerien Ismael gewann daheim gegen Rotherham United 1:0, Ex-WAC-Verteidiger Michael Sollbauer wurde in der 51. Minute ausgetauscht. Barnsley ist nur noch theoretisch aus den Top sechs zu verdrängen und tritt daher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Aufstiegs-Play-off an.