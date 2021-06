ÖFB-Goalie Bachmann wehrt sich gegen Kritiker

Die Vorwürfe gegen Arnautovic sorgten beim 26-Jährigen für Unmut. „Das sind unfaire Anschuldigungen. Ich kenne ihn seit zehn Jahren. Über ihn kann man viel sagen und sagen, was man will, da trennen sich ein bisschen die Meinungen, was auch okay ist. Aber was er ganz sicher nicht ist, ist ein Rassist“, betonte Bachmann. Der Keeper kam 2011 als 16-Jähriger zu Stoke City, zwei Jahre später heuerte dort auch Arnautovic an.