Segelrennen-Absage! Bildstein/Hussl müssen warten

Die für Montag geplanten Segelrennen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio sind dem fehlenden Wind zum Opfer gefallen und mussten auf Dienstag verschoben werden. Betroffen davon sind die Regatten in den 470er-Klassen der Frauen und Männer sowie das Medal Race der 49er FX der Frauen und der 49er der Männer. Das bedeutete auch für das heimische 49er-Duo Benjamin Bildstein/David Hussl, die es als 10. in die Medaillenentscheidung geschafft hatten, eine ungeplante Pause.