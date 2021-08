Barca: Noch ein Wunderkind (16) - nicht nur Demir

Nach Demir also noch ein Supertalent in den Reihen der „Blaugrana“ - formiert sich da womöglich gerade eine goldene Generation. Nicht zu vergessen: Ansu Fati ist nach seinem Kreuzbandriss auch auf dem Weg zurück. Der Mann ist ganze 18 Jahre alt, also gleich alt wie Demir. Da werden die bald ins Team kehrenden Lionel Messi (34) und Sergio Agüero (33) den Schnitt ordentlich nach oben treiben.