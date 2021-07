Tirol bereitet sich auf Einreise-Testpflicht vor

Testangebot nur für Einheimische und Tirol-Urlauber kostenlos

Das Testangebot der PCR- und Antigen-Teststationen könne sowohl von Tirolern als auch von in Tirol urlaubende Gästen kostenlos genutzt werden, erinnerte indes der Leiter des Corona-Einsatzstabes Elmar Rizzoli anlässlich der beschlossenen Regelung. „Für alle Gäste, die nicht in Tirol urlauben, sondern beispielsweise in Italien, der Schweiz, Slowenien, etc. geurlaubt haben, durch Tirol durchreisen und nach Deutschland einreisen möchten, steht dieses kostenlose Testangebot in Tirol nicht zur Verfügung“, so Rizzoli.