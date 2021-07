Tage der Wahrheit in Steyr rücken näher

Für wen kommt die Altersteilzeit in Frage? Wer will auf eigenen Wunsch ausscheiden und den Sozialplan in Anspruch nehmen? Es sind viele offene Punkte, die ab dem 23. August im MAN-Werk in Steyr geklärt werden. Nach dem Betriebsurlaub werden in der Belegschaft die Weichen für den Neustart des Standorts gestellt.