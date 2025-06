Pfingstbrauch: Her mit der Rose, liebe Buam!

Das klingt eigentlich harmlos – aber es steckt was dahinter! Gepflegt wird nämlich ein hochstrategisches Liebesmanöver mit Tradition: Jeder Bursch, der ein Auge auf ein fesches Madl geworfen hat, wird ihr eine Pfingstrose überreichen. So lautet der Brauch. Früher hatte er den Zweck, Unverheiratete zusammenzubringen. Das stimmt natürlich jetzt auch noch, denn die jungen Damen und Herren der Landjugend in Pichl sind zwischen 17 und 22 Jahre alt – und noch nicht im sicheren Hafen.