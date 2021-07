Erste Staus vor Wahnsinns-Wochenende

„Es ist schon jetzt sehr, sehr viel los“, sagte Harald Lasser vom ÖAMTC. Durch den Stau auf der Tauernautobahn verliere man bereits jetzt eineinhalb bis zwei Stunden. Ungewöhnlich sei diesmal, so Lasser, dass die Staus so früh begannen, erwartet worden waren Blechschlangen nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre frühestens am Freitagabend.