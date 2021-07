Hickhack um geplante Investition der Stadt Lienz

Um 2,4 Millionen Euro hätten die Lienzer Bergbahnen AG (LBB) im Jahr 2017 die Beschneiungsanlage am Zettersfeld ausbauen sollen. Stadt Lienz und Tourismusverband Osttirol (TVBO) sollten je 400.000 Euro beisteuern. Blanik als auch Theurl bestätigen, dass der TVBO bereits investiert habe. Die Stadt Lienz jedoch noch nicht. Dazu BM Blanik: „Wir können nicht einfach so 400.000 Euro überweisen, sondern brauchen einen Nachweis.“ Diesen habe sie erst im Juni 2021 erhalten. Da laut Blanik die Fördermittel des Landes nicht in voller Höhe ausbezahlt werden können, wolle man vonseiten der Stadt Lienz nicht den vollen Betrag bezahlen, sondern sich an dieser Fördersumme orientieren.