Waldbrände versetzten Antalya in Alarmbereitschaft

Kliniken in Region in Alarmbereitschaft versetzt

„Leider haben wir zwei unserer Bürger mit Wohnsitz in Antalya verloren“, teilte der Forstwirtschaftsminister auf Twitter mit. Mindestens drei Menschen sollen zudem Verbrennungen erlitten haben, 62 Opfer klagten über Beschwerden wegen des starken Rauchs. Für Touristen gehe keine Gefahr aus, wurde erklärt - allerdings wurden die Kliniken in der Region in Alarmbereitschaft versetzt.