Freizeitwohnsitze: Naht Ende des Geschäftsmodells?

Jahrzehntelang ließ die Politik bei Freizeitwohnsitzen in Tirol die Zügel schleifen - mit bekannten Ergebnissen. Der Wildwuchs in nackten Zahlen: 16.000 legale Freizeitwohnsitze werden gezählt und 10.000 illegale vermutet. Statistisch gesehen sind das knapp 100 Freizeitwohnsitze in jeder der 279 Tiroler Gemeinden. Jetzt droht das Ende der „Betongold-Rallye“ für Betuchte, was auch deren Anwälte auf den Plan ruft.