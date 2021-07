Firmen-Brand: Feuer nach zwölf Stunden gelöscht

Das Feuer in dem Unternehmen in Tiefenbach bei Kaindorf war kurz vor 19 Uhr entdeckt worden und sorgte laut Landesfeuerwehrverband Steiermark für starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war. Der Brand war rasch unter Kontrolle, aber in den Schrotthaufen waren lauter Glutnester, die aufzuspüren waren. Dabei halfen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens und bedienten Bagger und andere Gerätschaften, um die Haufen auseinander zuschaufeln, schilderte Einsatzleiter Jürgen Liendl der APA.