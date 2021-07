Dreister Diebstahl im Grödiger Stadion

Dreister geht’s nicht! Diebe stahlen bei Liverpools Testspiel gegen Mainz am 23. Juli in Grödig ein Banner, das für die Besitzer einen unbezahlbaren ideellen Wert hat. „Wir waren damit in der Antarktis, in Barcelona, Kiew oder auch in Dubai. Und dann wird es uns ausgerechnet in Grödig gestohlen“, ist Wolfgang Stolzlechner vom Fanklub „Travelling Kop Austrian Branch“ entsetzt.