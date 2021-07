E-Motorrad aus China soll im Schwarm herumbrausen

Viele Fahrassistenz-Tools an Bord

Eine Besonderheit des Davinci DC 100: Das Elektro-Motorrad ist mit Sensoren und Fahrassistenzsystemen gespickt, mit denen man die Sicherheit erhöhen und neuartige Fahrmodi ermöglichen will. Es gibt ein Stabilitätsprogramm, das in Kurven darauf achtet, dass das Fahrzeug nicht ausbricht. Und es soll autonome Fahrfunktionen geben, mit denen man mehrere DC 100 als „Schwarm“ fahren lassen kann. Der Fahrer muss dabei allerdings weiterhin eingreifen können.