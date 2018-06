Dieses schräge Ding ist ein Allrad-E-Motorrad

Doch nicht allein die schiere Größe der Batterie ist für die hohe Reichweite entscheidend, zusätzlich haben sich die Entwickler für ein ungewöhnliches und möglicherweise zukunftsweisendes Motorenkonzept entscheiden: einen Radnaben-Allradantrieb, der Energie zurückgewinnen kann. Vor allem das Aggregat im Vorderrad soll dank einer variabler Rekuperation einen überwiegenden Teil der Bremsenergie in elektrischen Strom umwandeln und so mehr Reichweite generieren. Das E-Bike ist außerdem langstreckenlauglich, da sich die Batterie in nur gut einer Stunde wieder aufladen lässt.