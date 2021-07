Rapid vor CL-Quali: „So können wir Sachen packen“

Kühbauer warnt

Auf dem Erreichen der dritten Quali-Runde der Champions League und dem damit verbundenen Einzug in die Gruppenphase der Europa League liegt der Fokus: „Mit einer Leistung wie gegen Hartberg können wir aber in Prag nach 15 Minuten die Sachen packen“, warnt Kühbauer. Sparta mühte sich beim Liga-Start am Samstag zum 3:2 gegen Olmütz, zeigte bei den Gegentreffern Defizite. Abwehrchef Celustka fehlte erneut, dürfte auch Mittwoch ausfallen. „Olmütz hat aus einer gesicherten Defensive heraus gespielt, so erwarten wir auch Rapid. Bis dahin müssen wir noch vieles verbessern“, erklärte Sparta-Coach Pavel Vrba.