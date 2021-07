Salzburg: Die Festspiele tragen wieder Maske

Was für ein Unterschied: Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele vor wenigen Tagen hätte man vermuten können, die Corona-Pandemie sei vorbei. Von Abstand keine Rede, von Masken auch nicht. Ganz anders sieht das in Salzburg aus, es gelten strenge Sicherheitsregeln, in allen Spielstätten herrscht Maskenpflicht.