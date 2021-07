Feuerwehrmann bei Unwettereinsatz schwer verletzt

Beim Unwettereinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden wurde am Samstag gegen 22.25 Uhr ein Floriani durch einen umstürzenden Baum an der Wirbelsäule getroffen und eingeklemmt. Der schwer verletzte 28-Jährige wurde mit dem Rotem Kreuz unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus Zell am See gebracht.