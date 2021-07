Bauernhof-Brand und Überflutungen nach Gewitter

Einsatzreiches Wochenende für Oberösterreichs Feuerwehren: Nach drei Großbränden am Freitag und Samstag stand in der Nacht auf Sonntag in Waldhausen im Strudengau der vierte Bauernhof in Flammen. Dazu kamen vor allem im Raum Steyr nach dem nächtlichen Gewitter zahlreiche Einsätze wegen Blitzschlags und Überflutung.