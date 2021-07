2-Gs halten die Jugend noch vom Party feiern ab

Blickt man eine Woche zurück, gleicher Ort, gleiche Zeit: Während es im Bundesland die Pegel der Flüsse und Bäche waren, stiegen in den Bars und Clubs der Innenstadt die Pegel von Bier, Wodka und Tequila rasant an. Einen besonderen Anlass gab es eigentlich nicht, wäre da nicht die neueste Verordnung der Bundesregierung. Seit Donnerstag, 22. Juli, darf in Lokalen nur mehr geimpft oder PCR-getestet bis in die Morgenstunden gefeiert werden. Dass an jenem Samstag extra viel los war, merkten auch die Rettungskräfte: „Heute ist noch einmal mehr los als sonst. Seit dem Fall der Sperrstunde ist es aber generell extrem“, sagte eine Sanitäterin.