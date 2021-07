Kühbauer: „Das kenne ich von der Mannschaft nicht“

Kurt Russ (Hartberg-Trainer): „2:0 im ersten Spiel bei Rapid zu gewinnen - was gibt es Schöneres? Ich bin überglücklich, dass wir gewonnen haben, was sich nicht viele vorstellen haben können. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, das Dienstagmatch von Rapid gegen Sparta Prag beobachtet und daraus unsere Lehren gezogen. Der Sieg war sicher verdient, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Bis auf die letzte Viertelstunde, wo Rapid alles riskiert hat, habe ich nicht die Angst gehabt, dass sie uns was tun können.“