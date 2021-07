Flutkatastrophe: „Und dann kam das Wasser ...“

Renate und Herbert Wohlmuther waren am 17. Juli in der Wachau auf Urlaub und saßen gerade in einer gemütlichen Buschenschank, als sie von Nachbarn per Handy erste Videos von der Flutkatastrophe in Hallein geschickt bekamen. „Von da an blieben wir natürlich ständig mit ihnen in Kontakt.“ Und das Ehepaar musste in der Folge aus der Ferne in Echtzeit mit ansehen, wie sein Haus mehr und mehr in den Wassermassen verschwand.