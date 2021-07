Worte, die sitzen | Nicht skandalisieren!

Worte, die sitzen! Da merkt man, dass er noch nicht lange in der Politik ist - nach 100 Tagen im Amt des Gesundheitsministers sind Wolfgang Mückstein noch klare Antworten zu entlocken, die man von anderen Politikern längst nicht mehr hört (und von vielen auch gar nie zu hören bekommen hat). So äußert er sich gegenüber der „Krone“ sehr offen, was das weitere Corona-Infektionsgeschehen betrifft, wenn er sagt, dass wir am Beginn der vierten Welle stünden, „die Frage ist nicht mehr ob oder wann sie kommt, sie ist bereits da“. Fix sei, dass jeder, der nicht geschützt, also geimpft ist, sich infizieren werde. Und wann wird Corona vorbei sein? „Wenn jeder und jede entweder mit dem Virus infiziert war oder geimpft ist.“ Danke Herr Minister, das sind Worte, die an Klarheit nicht zu überbieten sind. Danke, das sitzt!