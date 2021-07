Nahverkehrszüge verbinden wieder die Europaregion

„Mit der Wiederaufnahme der direkten Verbindungen haben auch alle Urlauberinnen und Urlauber wieder die Möglichkeit, durch die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino zu reisen, ohne an den Grenzen umsteigen zu müssen“, weist LHStv. Ingrid Felipe auch auf das im vergangenen Sommer in allen drei Teilen der Europaregion eingeführte Euregio2Plus-Ticket hin. Damit können zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder unter 14 Jahren um 39 Euro einen ganzen Tag öffentliche Verkehrsmittel in Tirol, Südtirol und Trentino nutzen.