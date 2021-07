Van den Bergh schmeißt Weltmeister Price raus

Price kopiert Tanzeinlage

Price begann das Spiel mit einem 105er Finish und führte mit 2:1, verfehlte dann aber in vier Legs nacheinander wichtige Doppel, während Van den Bergh jedes Mal davon profitierte und sich dann das fünfte Leg in Folge holte, um mit 6:2 in Führung zu gehen. Mit zwei Finishes auf Tops konnte Price den Rückstand halbieren, bevor Van den Bergh mit Legs von 11 und 14 Darts wieder in Führung ging. Price konnte aber mit zwei 14-Dartern in drei Legs den Rückstand auf 7:8 verkürzen und feierte mit einer Kopie von Van den Berghs traditioneller Tanzeinlage.