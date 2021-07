Ab Herbst gilt Impfpflicht für Spitalsmitarbeiter

Anders sieht es hingegen in den Alten- und Pflegeheimen aus: Dort sind nur 61 Prozent der Mitarbeiter geimpft. In diesem Bereich auf eine hohe Durchimpfungsrate hinzuarbeiten mache durchaus Sinn, findet die zuständige Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker. In der nun beschlossenen Maßnahme sieht sie eine gerechtfertigte Bevorzugung von Geimpften und keine Diskriminierung von Ungeimpften. „Der Schutz der vulnerablen Personen hat im Vordergrund zu stehen“, meint die Landesrätin.