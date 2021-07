Traumtor in CL-Quali: Panenkas Lob für Knasmüllner

Der Moment hatte auch etwas Magisches an sich: Vor den Augen von Klublegende Antonin Panenka, der in den 80er-Jahren die Rapid-Fans mit seiner eleganten Technik begeisterte, glückte Christoph Knasmüllner am Dienstag beim 2:1-Sieg in der CL-Quali gegen Sparta Prag ein Treffer, der in Hütteldorf noch lange Gesprächsthema sein wird. Auch bei Panenka, der beim genialen Schlenzer zum 1:1 in der 63. Minute euphorisch aufsprang - die frühere Nummer 8 zog vor der aktuellen Nummer 8 der Grün-Weißen den Hut, hielt fest: „Solche Tore sind kein Zufall. Treffer dieser Art mit Ruhe und Übersicht erzielen nur intelligente Spieler.“