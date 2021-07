Sparta-Fans verletzten bei Rapid-Spiel zwei Ordner

Offiziell keine Gäste-Fans

Zumal offiziell gar keine Gäste-Fans zugelassen worden waren. Aber großteils in Österreich lebende Tschechen kauften sich dennoch Tickets. Kurzfristig entschied der UEFA-Delegierte dann, sämtliche Sparta-Prag-Fans in einen Sektor, also in den klassischen Auswärts-Sektor zu lotsen.