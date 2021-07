Wie stehen Sie zum Thema Sterbehilfe?

Seit Dezember 2020 ist laut VfGH die Beihilfe zum Selbstmord nicht mehr als Straftat klassifiziert. Damit reagierte man darauf, dass immer mehr Menschen dem Thema Sterbehilfe nicht dezidiert ablehnend gegenüberstehen. Dennoch gibt es kritische Stimmen, auch in der Politik. So verlangt etwa Karoline Edtstadler (ÖVP) unter anderem eine engmaschige Kontrolle in Bezug auf den Sterbewillen von Personen, die über die Inanspruchnahme von Sterbehilfe nachdenken. Außerdem pocht sie darauf, Alternativen, wie die Hospiz- und Palliativversorgung auszubauen. Unter Befürwortern der Sterbehilfe fallen immer wieder Schlagworte wie das Recht auf Selbstbestimmung, auch im Tod, und der Wunsch nach einem würdevollen Abschied. Wir wollen nun von Ihnen wissen: Ist Sterbehilfe in Ihren Augen ethisch und moralisch vertretbar? Welche Problematiken sehen Sie darin, sie zu erlauben? Diskutieren Sie mit!