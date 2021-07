Tokio-Stars: Djokovic und der „Golden Slam“

Der ATP-Weltranglistenerste Novak Djokovic will nach dem Wimbledon-Triumph auch die Olympischen Spiele gewinnen. Damit wäre er voll im Rennen um den „Golden Slam“, also den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turnier und einer olympischen Goldmedaille, in einem Jahr. Wir haben alle wichtigen Daten und Fakten rund um den Serben zusammengestellt.