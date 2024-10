Obdachlos – dann mit Traumfrau in die Traumvilla

Zu seinem 40. Geburtstag war er obdachlos – sieben Jahre später zog er mit seiner Traumfrau in eine Traumvilla mit Seeblick ein. Die Lebensgeschichte von Simon Hofer, Neurowissenschaftsexperte und Keynote-Speaker, fesselt. Auch im Interview, das krone.at-Sportchef Michael Fally mit Hofer und seinem Kompagnon bei der Swiss Academy, Triathlon-Weltmeister Kai Dahlhaus, führt (siehe Video oben). Es ist ein Gespräch über Kommunikation in allen Facetten. Hier, im ersten Teil des Interviews, dreht sich alles um Emotion vs. Information und die Frage, ob jeder reich werden kann. Teil zwei und drei folgen demnächst – und gehen auch auf das Phänomen Sport ein.