Österreichs Bundesliga & Sky verlängern TV-Vertrag

Somit werde auch in den Saisonen 2022/23 bis 2025/26 jedes Spiel der Bundesliga live und in voller Länge auf Sky zu sehen sein. Zudem werden vier Livespiele pro Saison frei zugänglich sein. Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer zeigte sich erfreut über die weitere Zusammenarbeit mit dem Pay-TV-Partner. „Gerade in den letzten eineinhalb Jahren hat man gesehen, wie wichtig es ist, gut funktionierende und verlässliche Partnerschaften zu haben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.“