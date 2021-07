Wiesberger beendet die British Open auf Platz 59!

Collin Morikawa hat am Sonntag die 149. British Golf Open in Sandwich gewonnen! Der US-Amerikaner legte im Royal St. George‘s Club am Finaltag eine 66er-Runde hin und gewann das Turnier mit 15 unter Par sowie zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmann Jordan Spieth. Dritte wurden der Spanier Jon Rahm und der Südafrikaner Louis Oosthuizen. Bernd Wiesberger schaffte eine 71er-Runde (1 über Par) und beendet das mit 11,5 Millionen Dollar dotierte Turnier auf dem geteilten 59. Rang ...