Tausende Pilger begannen Hadsch in Saudi-Arabien

Erst zehn Prozent der Bevölkerung in Saudi-Arabien geimpft

In Saudi-Arabien wurden bisher 507.000 Infektionen mit dem Coronavirus und 8000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Zehn Prozent der Bevölkerung des Königreichs sind laut der Statistik-Website „Our World In Data“ vollständig gegen das Virus geimpft, weitere 43 Prozent haben eine erste Dosis erhalten.