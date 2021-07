Zverev: „Sehe mich als Mitfavorit in Tokio“

Die Tennis-Bewerbe in Tokio beginnen am nächsten Samstag. Zverev tritt im Einzel - Nummer 1 wird der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein - und Doppel an. „Es ist immer etwas sehr Besonderes, für Deutschland zu spielen“, sagte Zverev. „Es ist noch emotionaler, wenn du für dein ganzes Land spielst.“