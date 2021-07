Spektakulär! Verstappen gegen die „Himmelsikone“

Heute steigt in Silverstone das mit Spannung erwartete Sprint-Qualifying. Zur Einstimmung kredenzen wir höchst spektakuläre Bilder von einem höchst ungewöhnlichen Match: Red-Bull-Pilot Max Verstappen forderte in Silverstone für eine Red-Bull-PR-Aktion eine wahre „Ikone des Himmels“, wie es in der Aussendung heißt: das legendäre Flugzeug „Spitfire“. Impressionen vom außergewöhnlichen Duell sehen Sie hier im Video.