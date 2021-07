Zu Besuch bei den Eisriesen im Pitztal Kopieren

Spektakulärer Wasserfall

Wir wandern dann wenige Meter am Fahrweg taleinwärts und orientieren uns nach der Materialseilbahn an „Braunschweiger Hütte über Wasserfall“ (nicht Jägersteig!). Kurz danach führt linker Hand ein Steig durch die Wiesen zum spektakulären Wasserfall der Pitze (ca. 1 Stunde, auch für Familien sehr gut machbar). Was mittlerweile fehlt, ist der Blick zur Zunge des Mittelbergferners. Der ist es zu warm geworden. Im Anschluss an den Wasserfall geht es jedenfalls am Steig durch die Felsen zum Gletschernotweg. Dem folgen wir ein kurzes Stück, nach einer Rechtskurve zweigt man links wieder auf den Steig ab. Der zieht bald recht knackig und fordernd in den Felsen empor (Versicherungen). Erst im letzten Abschnitt, sobald sich bereits die Hütte zeigt, wird er gemütlicher.