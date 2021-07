Dating-App Bumble ermutigt Junge zum Corona-Piks

Zuletzt hatte auch Kanzler Sebastian Kurz von New York aus insbesondere bei den jüngeren Menschen dafür geworben, sich impfen zu lassen. Das Coronavirus werde uns nämlich noch Jahre beschäftigen und „nicht verschwinden“, so der Kanzler. „Geh bitte impfen!“ appellierten vor dem Wochenende auch die Jugendorganisationen der österreichischen Parteien in einer seltenen gemeinsamen Aktion: „Als Junge ÖVP, Sozialistische Jugend, JUNOS und Grüne Jugend, rufen wir speziell Menschen unter 35 Jahren auf, sich für die Covid-19-Schutzimpfung anzumelden.“